Pijany młody kierowca doprowadził do kolizji z BMW i uciekł z miejsca zdarzenia

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (12 lutego) ok. godz. 13 w Witowie koło Kościeliska. Kierujący audi, który nie zachował bezpieczeństwa na drodze – jechał agresywnie i niemal całą szerokością jezdni - uderzył w samochód marki BMW i pojechał dalej. Policję poinformowała o zdarzeniu kierująca BMW, kobieta przekazała policji także numery rejestracyjne pojazdu, który spowodował stłuczkę.

- Bezpośrednio po zdarzeniu funkcjonariusze zakopiańskiej drogówki ustalili dane właściciela pojazdu i niezwłocznie udali się do miejsca jego zamieszkania. Tam nie zastali kierującego audi, ale po chwili nawiązali kontakt z mężczyzną, który początkowo utrzymywał, że wie kto spowodował kolizję, a następnie przyznał, że to on doprowadził do stłuczki i odjechał z miejsca zdarzenia. Badanie wykazało, że 26-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego ma w organizmie blisko 0.8 promila alkoholu. Kierowca odpowie za spowodowanie kolizji oraz za jazdę pod wpływem alkoholu, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do dwóch lat – podaje asp. szt. Roman Wieczorek z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.