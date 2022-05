Piknik rodzinny w Proszowicach. Galeria z występów przedszkolaków

Na amfiteatralnej scenie jako pierwsi zaprezentowali się wychowankowie Przedszkola Parkowego. A że jest to najmłodsza placówka przedszkolna w mieście, ich występ był absolutnym debiutem. Co prawda dla niektórhych maluszków okazało się to potężnym przeżyciem, ale mimo to krótki program spotkał się z aplauzem widowni.

Przedszkolacy z dwóch placówek samorządowych, czyi „Jedynki” i „Dwójki” to już sceniczni wyjadacze, którzy przed niejedną publicznością występowali. P nich żadnej tremy widać nie było. Były śpiewy, tańce, inscenizacje, kolorowe przebrania. Tematyka występów najczęściej dotyczyła niedawnego Dnia Matki, ale były też akcenty ekologiczne.

Oprócz tego na piknik złożyły się występy Formacji „Kolory”, działającej przy Centrum Kultury i Wypoczynku. Były dmuchane zabawki, wata cukrowa, lody, pokazy rycerskie. Można było też zadbać o profilaktykę zdrowotną, gdyż chętni korzystali z badań cytologicznych oraz zapisywali się na kolonoskopię.