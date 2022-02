Piłkarki Tarnovii nadal będą walczyć o utrzymanie miejsca w ekstralidze

Zarząd MKS Tarnovia ogłosił w grudniu, że z uwagi na ogromne problemy klub nie będzie w stanie dłużej finansować występów drużyny kobiecej w ekstralidze. W ciągu niespełna dwóch miesięcy sporo się jednak zmieniło i lakoniczny komunikat na początku lutego potwierdził zmianę decyzji.

„Więcej na ten temat będziemy przekazywać w kolejnych oświadczeniach” - poinformowała podpisana pod pismem Magdalena Pasek i takie samo zdanie usłyszeliśmy w sekretariacie klubu, gdy poprosiliśmy o kontakt z panią prezes zarządu.

Wiadomo jednak, że zespół, mimo niekorzystnych prognoz na jego dalsze funkcjonowanie, nie zaprzestał w zimie przygotowań do sezonu. Mało tego, wraz z nowym trenerem Jackiem Bobro piłkarki wzięły nawet udział w obozie szkoleniowym.

– Trenujemy bardzo intensywnie. Mamy cztery jednostki treningowe w tygodniu, plus sparingi i do tego dochodzi liga futsalu, tak że jest bardzo intensywnie. Nastawienie teraz będzie nieco lepsze, mając świadomość, że gramy o coś i wystartujemy w lidze. Bardzo to cieszy i mamy nadzieję, że ta intensywna praca, którą wykonałyśmy na obozie i podczas treningów zaowocuje w meczach – opowiadała przed kilkoma dniami na antenie stacji RDN Katarzyna Białoszewska, jedna z najlepszych zawodniczek Tarnovii.