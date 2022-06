Piłkarska Liga Narodów 2022-23: wyniki, terminarz, tabele, mecze dziś, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy? 10.06

W rozgrywkach piłkarskiej Ligi Narodów udział biorą 54 reprezentacji. Podzielono je na 14 grup w 4 dywizjach. Polacy grają w grupie A1, a ich rywalami będą Walia, Holandia i Belgia. Drużyny dobierano na podstawie wyników poprzednich edycji, z uwzględnieniem potencjału sportowego. Wykluczona została drużyna Rosji, to efekt agresji zbrojnej tego kraju na Ukrainę.

Faza grupowa LN zakończy się 27 września. Półfinały - zagrają w nich zwycięzcy 4 grup dywizji A - zaplanowano na 14 i 15 czerwca 2023 r.. Finały i mecze o 3. miejsce zostaną rozegrane 18 czerwca 2023.

Mistrzowie grup niższych dywizji uzyskają awans do wyższej ligi, a zespoły z ostatnich miejsc spadną. Z tym, że między dywizją C i D planowane są dwustopniowe baraże o miejsce w C, z wicemistrzami grup (21-23.03 i 24-26.03.2024 r.).