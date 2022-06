PIŁKARSKIE ARCHIWUM. V liga 2011: Spójnia Osiek - Jordan-Sum Zakliczyn [ZDJĘCIA]

Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada – Jordan-Sum Zakliczyn 1:0 (1:0)

Bramka: 1:0 Tukaj 33 karny.

Spójnia: Dziedzic – D. Glanowski, Kordaszewski, Ziarno, Gocyk – Bereta (90+3 Szewczyk), Kasprzyk, Rzeźniczek, Marcin Mróz (75 Michał Mróz), Porębski (77 Czarnota) – Tukaj.

Jordan: Blak – Gaca (73 Rozwadowski), Stanula, M. Sikora, Kosałka – Małota, Brak, Surówka (84 Sz. Burkat), Jaśkowiec, Panuś – Ślusarczyk (46 Piotrowicz).

Zwycięskiego gola strzelił Tukaj z karnego, chwilę wcześniej on był faulowany. Sezon 2010-11 w V lidze krakowsko-wadowickiej Spójnia ukończyła na 5. miejscu (54 pkt w 30 meczach), co przy reorganizacji rozgrywek (zlikwidowano tę klasę) dało jej przepustkę do nowej IV ligi (grupa zachodnia). Jordan był 11. (34 pkt), spadł do klasy okręgowej.

Obecnie oba zespoły występują w krakowskiej okręgówce, w różnych grupach.