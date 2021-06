PIŁKARSKIE ARCHIWUM. V liga Kraków 2011: Legion Bydlin - Proszowianka [ZDJĘCIA]

Faworyzowana Proszowianka miała przewagę i objęła prowadzenie (po rozklepaniu obrony i podaniu z boku A. Przeniosły Gałkowski trafił do pustej bramki), ale gospodarze wyrównali po karnym Wdowika, a później obronili remis.

To był pierwszy mecz sezonu 2011-12 w grupie I klasy okręgowej Kraków (wówczas V liga), a dla Legionu - absolutny debiut na tym szczeblu. Gospodarze historyczne spotkanie zaczęli w dziesięciu, w pełnym składzie grali od 20 min.

Dla beniaminka z Bydlina nie był to jednak udany sezon, szybko wrócił do klasy A Olkusz. W 30 meczach drużyna zdobyła 16 pkt (do utrzymania zabrakło... 15 pkt). Zajęła 15. miejsce, tylko przed wycofaną z rozgrywek Bukowianką.

W bieżącym sezonie 2021-22 Legion długo walczył o awans do okręgówki, ostatecznie w klasie A ustąpił Promieniowi Przeginia.

Proszowianka tamte rozgrywki ukończyła na 5. pozycji (48 pkt w 30 meczach). Obecnie zespół jest w IV lidze, ale już nie uniknie spadku do klasy okręgowej Kraków.