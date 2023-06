Piłkarskie Orły 2023. Jakub Karbownik liderem czerwcowego rankingu najlepszych strzelców w Małopolsce

Piłkarz II-ligowego klubu w poprzedniej kolejce, ostatniej w II lidze, zdobył w niedzielę (4.06) dwie bramki w spotkaniu z Górnikiem Polkowice (co ciekawe, w ten sposób... podwoił swój wcześniejszy dorobek z całego sezonu). Wszedł do gry z ławki w 74 min, a jego trafienia przy stanie 0:1 okazały się kluczowe dla losów meczu (wygrana 3:1). To zwycięstwo jednak wiele "Brązowym" nie dało, bo już wcześniej było jasne, że spadną ze szczebla centralnego (nie wiadomo też, czy przystąpią do III ligi czy do niższej).

Dwa trafienia w jednym meczu, przy przeliczniku 1,5 dla zawodników z II ligi, wystarczyły, by objąć prowadzenie w rankingu Piłkarskich Orłów w Małopolsce. Realnie wyprzedzić Karbownika mogą już tylko gracze z III i IV ligi, którym pozostało jeszcze kilka spotkań w terminarzu.