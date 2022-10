Piłkarskie Orły. Cele Tomasa Poznara z Bruk-Betu Nieciecza: tytuł króla strzelców oraz powrót do ekstraklasy i kadry Czech

Czeski piłkarz ma świetne otwarcie sezonu. W dwunastu meczach I ligi zdobył sześć goli i ma trzy asysty. Tym samym stał się jednym z najpoważniejszych kandydatów do miana króla strzelców na zapleczu ekstraklasy.

Taki tytuł zdobył już siedem lat temu, tyle że w lidze czeskiej. - To były ciekawe rozgrywki, występowało w nich wielu piłkarzy, którzy później przebili się do Fortuna Ligi, czyli czeskiej ekstraklasy, a nawet do reprezentacji – wspomina Poznar. - Sezon 2014/2015 był dla mnie bardzo udany, zdobyłem wtedy trzynaście goli. Tyle że wówczas nie miałem tak dobrego początku jak teraz, bo jesienią strzeliłem tylko trzy bramki. Dopiero wiosną rozkręciłem się na dobre, dokładając dziesięć goli.

Czech wywodzi się ze Zlina, pierwsze piłkarskie nauki pobierał w miejscowych klubach. - Później byłem wypożyczany do drużyn z Vitkovic i Spartaka Trnava. Dopiero Viktorię Pilzno stać było na wykupienie mnie – wspomina. Grał też w Baniku Ostrawa, gdzie poznań Wernera Liczkę, szkoleniowca, który po przejęciu w trakcie sezonu od Henryka Kasperczaka Wisły Kraków doprowadził ją do tytułu mistrza Polski. - To bardzo dobry nauczyciel futbolu – podkreśla Poznar.