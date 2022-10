Piłkarskie Orły. Dla Wandy Kraków gole strzela... klubowa mistrzyni świata w beach soccerze

Pozyskanie Wiktorii Kaczmarek zostało przesądzone już w sierpniu, ale dopiero w październiku utalentowana piłkarka zaczęła grać w zespole Wandy. I to jak!

W środowym (26 października) meczu Pucharu Polski ze Skrą Częstochowa (3:4) zanotowała hat-tricka, zdecydowanie wysuwając się na czoło klasyfikacji Piłkarskich Orłów za miesiąc październik.

To prawdziwe wejście smoka do drużyny, w której zadebiutowała na początku tego miesiąca. Trener Krzysztof Szot nie ukrywał wówczas, że na mecz do Rybnika (miejscowy ROW to spadkowicz z I ligi) zabiera nową zawodniczkę z obawami.

- Jadąc na ten mecz, nie będąc faworytem i z kolejną debiutantką w składzie możesz nie do końca być pewnym, czy to wypali… W Krakowie zostawiasz 8 zawodniczek, które mogłyby zagrać zamiast Niej… a tu dziewczyna strzela szybko dwie bramki i non stop szuka kolejnych okazji. Mowa tu o Wiktorii Kaczmarek, która idealnie wpasowała się w drużynę – mówił Szot cytowany na klubowej stronie na Facebooku.