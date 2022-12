Piłkarskie Orły. Michal Piter-Bućko: W Nowym Sączu czuję się prawie jak w domu

W tym sezonie obrońca zagrał w dziesięciu meczach I ligi oraz w trzech w Pucharze Polski. W zdecydowanej większości spotkań wychodził na plac gry w wyjściowym składzie (dziesięć takich występów). W listopadzie wykazał się także skutecznością, stąd jego wysoka pozycja w klasyfikacji Piłkarskich Orłów. Początek sezonu spędził jednak na ławce.

- Czemu nie grałem? To bardziej pytanie do trenera (był nim wówczas Dariusz Dudek – przyp. red.). Ja byłem gotowy do gry. Wcześniej, bo w grudniu przeszedłem zabieg szycia łąkotki. Od początku przygotowań do sezonu byłem już jednak w pełni zdrowy – przyznaje piłkarz.

Jak szybko dodaje, nie ma jednak pretensji do byłego już szkoleniowca Sandecji.

- Trener stawiał po prostu na innych zawodników. Nie mam o to do niego pretensji, bo to trener ma swoją wizję i podejmuje decyzje. Oczywiście nie było to dla mnie komfortowe, ale na boisku jest miejsce tylko dla jedenastu zawodników i kropka – zauważa.