Piłkarz Wisły Kraków wypożyczony do Garbarni. Są też nowe twarze w Akademii Wisły

W zimie Szywacz, który wyróżniał się w meczach Centralnej Ligi Juniorów U-18 (jako pomocnik w całym sezonie zdobył siedem goli i miał jedną asystę), dostał szansę zaprezentowania się na treningach i w meczach kontrolnych w drużynie Petera Hyballi. Wiosną jednak w ekstraklasie nie zadebiutował. Teraz będzie miał szansę dojrzeć po okiem byłego trenera Wisły Macieja Musiała.

Urodzony 6 czerwca 2002 roku Szywacz jest wychowankiem Wisły, w której rozpoczynał treningi w wieku sześciu lat.

Jestem bardzo zadowolony z tego, że trafiłem do Garbarni. Widzę, że trener Maciej Musiał ma pomysł na drużynę i ja też chciałbym uczestniczyć w tym projekcie. Chciałbym z meczu na mecz udowadniać, że warto było mi zaufać – powiedział piłkarz cytowany przez klubowe media.

To niejedyna roszada personalna w Garbarni z udziałem młodzieżowca. Dołączył bowiem do niej także 18-letni napastnik Jakub Kuczera. To wychowanek Odry Centrum Wodzisław Śląski, który w 2019 roku trafił do ROW-u Rybnik. Występował tam w drużynie młodzieżowej, rezerwach rywalizujących w klasie okręgowej, a następnie w pierwszym zespole, który spadł z II do III ligi.