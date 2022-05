Piłkarze ręczni Grupy Azoty Unia Tarnów będą mieć nowego trenera. Zmiany także w kadrze drużyny

Przypomnijmy, że Grupa Azoty Unia Tarnów ogłosiła pierwszy transfer na sezon 2022/2023 już w marcu. Do tarnowskiej drużyny dołączy rozgrywający Azotów Puławy Paweł Podsiadło, który podpisał dwuletni kontrakt.

I niewykluczone, że właśnie z drużyny spadkowicza pojawi się w Unii pierwszy nowy zawodnik, gdyż zmiana na stanowisku trenera to tylko początek roszad. Mowa, według sportowefakty.pl, o prawym rozgrywającym Dmitriju Smolikowie.

36-letni lewy rozgrywający to były reprezentant Polski, który karierę rozpoczynał w Vive Kielce, gdzie spędził osiem lat, a na kolejne sześć sezonów przeniósł się do Francji (USAM Nîmes Gard i Sélestat Alsace Handball). W 2017 roku wrócił do Polski i od tego czasu reprezentował barwy Azotów Puławy.

Podsiadło ma 199 cm wzrostu, co czyni go jednym z najwyższych rozgrywających w Superlidze. Jego nominalną pozycją jest lewe rozegranie, ale sprawdza się także na środku oraz z prawej strony boiska.

Pozyskanie tak doświadczonego na każdym polu zawodnika było dla nas niezmiernie ważne. Paweł jest graczem bardzo wszechstronnym i sprawdza się na wielu pozycjach. Będzie także ważnym punktem w naszej defensywie - podkreślał prezes Mogielnicki.

Jeśli chodzi o ubytki, to potwierdzone jest odejście Mateusza Wojdana do Gwardii Opole, natomiast w Unii prawdopodobnie nie będą grali także Łukasz Kużdeba (nowym pracodawcą ma być Energa MKS Kalisz) i - chociaż ma w kontrakcie opcję przedłużenia o rok - Casper Liljestrand (Górnik Zabrze). Ten ostatni to bramkarz, syn Patrika Liljestranda, byłego reprezentanta Szwecji, srebrnego medalisty igrzysk olimpijskich w Barcelonie, który właśnie przestał prowadzić tarnowski zespół.