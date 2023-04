Piłkarzom Wisły Kraków wygasają kontrakty. Kto może odejść już w czerwcu 2023 roku?

Czołowym piłkarzom Wisły Kraków wygasają kontrakty 2023

Jakub Błaszczykowski - kontrakt do 30 czerwca 2023 roku

W Wiśle odliczają już dni do pełnego powrotu kapitana do drużyny. Na razie ma za sobą niepełny występ w sparingu i spokojnie przygotowuje się do gry w pierwszym zespole. Luis Fernandez nie ma wątpliwości, że stała obecność Jakuba Błaszczykowskiego w drużynie okaże się wzmocnieniem zarówno w szatni, jak i na boisku. Jeśli do tego dojdzie, były reprezentant Polski, którego w czerwcu czeka oficjalne pożegnanie z kadrą narodową, będzie chciał przedłużyć wygasający kontrakt. Co ciekawe, może się to zbiec z oddaniem przez Kubę akcji krakowskiego klubu na rzecz nowego właściciela.

Wojciech Matusik

Zdenek Ondrasek - kontrakt do 30 czerwca 2023 roku

Czeski napastnik pomyślnie przeszedł rehabilitację po operacji zerwanych więzadeł w kolanie, lecz wyraźnie przegrywa rywalizację o miejsce w składzie. Nadzieje na to, że będzie grał co najmniej tak dobrze, jak przed kontuzją, są niewielkie, a przedłużanie z nim umowy, co umożliwia klubowi stosowny zapis, byłoby wielce ryzykowne. Szczególnie wtedy, gdy Wisła wróci do elity, a Angel Rodado pozostanie przy Reymonta.

Polska Press

Dawid Szot - kontrakt do 30 czerwca 2023 roku

Po zimowych wzmocnieniach wyraźnie stracił dystans do pierwszej jedenastki. Występuje głównie w sparingach, ale pamiętajmy, że ten chłopak ma dopiero 21 lat i wciąż potencjał rozwojowy. W przypadku utworzenia drużyny rezerwowej byłby niewątpliwie jedną z jej znaczących postaci, taka rola jednak może nie zadowalać defensora, który ma już na koncie występy w ekstraklasie.

Andrzej Banas

James Igbekeme - kontrakt do 30 czerwca 2023 roku

Ściągnięcie do Wisły Jamesa Igbekeme znacznie poprawiło siłę drugiej linii. Nigeryjczyk stał się alternatywą dla chimerycznego Kacpra Dudy, który potrzebuje czasu, by wspiąć się z poziomu II-ligowego, na jakim występował w Garbarni i ustabilizować formę. Pomocnik wypożyczony z Realu Saragossa wszedł do drużyny w zasadzie bez okresu aklimatyzacji, co świadczy o jego klasie. Zatrzymać go jednak w Wiśle, ze względu na wysokie wymagania finansowe (część obecnej pensji wypłacają mu Hiszpanie), będzie bardzo trudno. Po wejściu do klubu nowego właściciela przedłużenie wypożyczenia stanie się jednak możliwe.

Momo Cisse - kontrakt do 30 czerwca 2023 roku

Wypożyczony ze Stuttgartu Gwinejczyk nie spełnił oczekiwań i nic nie wskazuje na to, że jego wypożyczenie ulegnie przedłużeniu. Poprzedni trener Wisły Jerzy Brzęczek rozpływał się nad jego umiejętnościami technicznymi, lecz nie są one aż tak wielkie, by robić różnicę nawet po spadku do I ligi. Na dodatek 20-letni skrzydłowy często doznawał urazów, co sprawiało, że trudno mu było ustabilizować formę.

Alex Mula - kontrakt do 30 czerwca 2023 roku

Urodzony w 1997 roku Alex Mula to skrzydłowy, który jest wychowankiem Espanyolu Barcelona. Występował także w Maladze, Alcorcon i CF Fuenlabrada. W jego grze dla Wisły widoczne jest piłkarskie obycie. Trudno powiedzieć, czy byłby równie pożyteczny w pojedynkach z graczami ekstraklasy, lecz niewątpliwie dziś jest jednym z tych, którzy stanowią o obliczu "Białej Gwiazdy".

David Junca - kontrakt do 30 czerwca 2023 roku

Jeszcze więcej atutów prezentuje nad Wisłą David Junca. Prawy obrońca słynie z doskonałych dośrodkowań, to chyba pierwszy piłkarz z takimi umiejętnościami po prawej stronie boiska od czasu występów przy Reymonta Kamila Kosowskiego. Nie wszystkie jego mierzone podania są zamieniane na gole, ale z pewnością przoduje w liczbie stwarzanych kolegom okazji i jego odejście byłoby wielką stratą.

Luis Fernandez - kontrakt do 30 czerwca 2023 roku

Dziś trudno sobie wyobrazić zespół Radosława Sobolewskiego bez Luisa Fernandeza. Hiszpan jest liderem strzelców z ogromnymi szansami na tytuł króla I ligi, a zarazem jest także jednym z najczęściej asystujących piłkarzy "Białej Gwiazdy". Tymczasem jego kontrakt wygasa już 30 czerwca 2023 roku. Czy zostanie przedłużony? Wszystko zależy od tego, czy Wisła awansuje do ekstraklasy oraz z finalizacji umowy z nowym inwestorem. Jeśli oba warunki zostaną spełnione, szansa na utrzymanie w kadrze Hiszpana będzie bardzo duża, bo widać, że przez ostatnie miesiące poczuł się w Krakowie jak u siebie.

Marcin Bartoń - kontrakt do 30 czerwca 2023 roku

Po tym jak wrócił do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów i znów zaczął strzelać gole, pracuje na to, by podjęto decyzję o zatrzymaniu go w klubie. Szans na występy w pierwszej drużynie nie miałby jednak dużych, dlatego w przypadku przedłużenia umowy należałoby go wypożyczyć do klubu niższej ligi. No chyba że powstaną rezerwy i tam będzie mógł nabierać doświadczenia w seniorskiej piłce.