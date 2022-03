PIMS. Groźne powikłania u dzieci po COVID-19. Pocovidowa rehabilitacja dzieci

Przyzwyczailiśmy się, że na COVID-19 ciężko chorują dorośli, zwłaszcza schorowani seniorzy, podczas gdy dzieci przechodzą go lekko, a często bezobjawowo. To się jednak zmieniło, tak jak zmienia się mutujący wirus SARS-CoV-2. Lekarze ostrzegają, że najgorsze jednak przed nami. Po fali zachorowań czeka nas bowiem fala powikłań po COVID-19.

Co to jest PIMS

Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci po przechorowaniu COVID-19, nazywany PIMS (z ang. pediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2), to powikłanie po przebytym COVID-19. Jego przyczyną jest reakcja immunologiczna (układu odpornościowego) na COVID-19, pojawiająca się po dwóch-czterech tygodniach od zakażenia. Występuje ona również wtedy, gdy zakażenie było bezobjawowe.

Najczęściej chorują dzieci w wieku szkolnym. Mediana wieku to około 9 lat. Często czeka je długa walka ze skutkami, jakie pozostawił w ich organizmach koronawirus.