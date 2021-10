Piorunujący efekt likwidacji kopciuchów w gminie Zielonki. Mieszkańcy wdychają o połowę mniej pyłów niż w 2017 r. Ale nadal za dużo!

- Gmina Zielonki była pierwszym samorządem w Polsce, który zakupił sensory i w połowie grudnia 2016 roku zaczął monitorować jakość powietrza na terenie 19 miejscowości za pomocą kilkudziesięciu urządzeń Airly – przypomina Małgorzata Kmita-Fugiel, szefowa Działu Promocji, Informacji i Współpracy w podkrakowskiej gminie. I zwraca uwagę, że najnowszy raport pozwala porównać dane z pierwszego monitorowanego sezonu grzewczego – od stycznia do kwietnia 2017 r. – z danymi z kolejnych lat, w tym z roku 2021. A są one bardzo ciekawe i powinny dać do myślenia tym mieszkańcom, którzy nie pomyśleli jeszcze o wymianie starego kotła węglowego na nowy, przyjazny dla środowiska.