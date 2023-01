Piotr Szefer: Igrzyska Europejskie w Małopolsce to szansa na spopularyzowanie piłki nożnej plażowej [ROZMOWA]

Jak pan ocenia przygotowania do Igrzysk Europejskich?

Wygląda to imponująco. Zostaliśmy poinformowani o przygotowaniach w poszczególnych działach organizacyjnych i rzeczywiście jest to impreza o olbrzymim zasięgu. Wprawdzie Polska organizowała już wielkie imprezy, takie jak chociażby razem z Ukrainą mistrzostwa Europy w piłce nożnej, ale specyfiką tej imprezy jest zróżnicowanie dyscyplin sportowych. Jej zakres terytorialny jest tak duży, że naprawdę mamy do czynienia z wielkim wydarzeniem, największym w Europie w 2023 roku. To jest imponujące, jak metodycznie spółka igrzyska Europejskie 2023 podeszła do tematu,

Czy dostrzega pan niedociągnięcia, które należałoby poprawić?

To będziemy w stanie w pełni ocenić dopiero w czerwcu tego roku, na ten moment wszystko wskazuje na to, że impreza jest pod kontrolą.

Czy ma pan informacje z innych federacji europejskich, jakie jest ich nastawienie do igrzysk podczas trwającego konfliktu w Ukrainie?

To jest impreza, która dopiero buduje swoją renomę międzynarodową, bo przypomnę, że jest to dopiero jej trzecia edycja, ale z całą pewnością kontekst geopolityczny sprawi, że przyciągnie ona zainteresowanie nie tylko środowiska sportowego, ale i politycznego. Wiele wskazuje na to, że będzie ona również niezwykle istotna pod kątem rangi sportowej w porównaniu do poprzednich imprez. A to dlatego, że stanie się ważną częścią kwalifikacji olimpijskich, a ponadto w wielu dyscyplinach będzie mieć jednocześnie status mistrzostw Europy. Stąd też jej ranga jest zdecydowanie większa od poprzednich Igrzysk Europejskich.