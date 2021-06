Piotr Żyła i Marcelina Ziętek oficjalnie parą. Wspólny weekend na weselu. Miłość kwitnie w najlepsze ZDJĘCIA 3.06

Nowe życie Piotra Żyły z MARCELINĄ ZIĘTEK! Skoczek i piękna aktorka planują ślub? Pierwsze wspólne ZDJĘCIE [3.06]

Piotr Żyła wie, jak wydawać płynące do niego coraz szerszym strumieniem pieniądze. Jak donosi magazyn „Party”, skoczek narciarski kupił nowy dom w Ustroniu i zamieszkał w nim ze swoją dziewczyną Marceliną Ziętek. W garażu sportowca pojawiło się także nowe auto. Na zdjęciach, które para Piotr Żyła – Marcelina Ziętek zamieszcza w mediach społecznościowych, widać bijące z nich szczęście. Właśnie skoczek opublikował pierwsze wspólne zdjęcie z ukochaną. Teraz słynna para wypoczywa na Bali. Co na to Justyna Żyła? Zobaczcie sami w GALERII! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE