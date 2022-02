Piotr Żyła lata jak szalony! MEMY Skoczek narciarski z Wisły - pogromca skoczni, dziennikarzy i damskich serc [Pekin 2022] Skoki narciarskie memy

W mistrzostwach świata przed rokiem Piotr Żyła wygrał konkurs indywidualny na skoczni normalnej, a teraz szykuje się na podbój skoczni na igrzyskach w Pekinie 2022. Żyła jest nieustanną inspiracją dla internautów, z których wielu wprost go uwielbia. Skoczek narciarski z Wisły jest tak dobry na skoczni i przed mikrofonem, że przebija nawet... memy o samym sobie. Czasem wystarczy po prostu go posłuchać albo przeczytać to, co napisał w mediach społecznościowych. Sprawdźcie w GALERII, co nowego u Piotra Żyły. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.