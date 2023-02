Piotr Żyła: - Lubię wiatr, ale tylko pod narty. W Planicy skoczek z Wisły pofrunął po kolejne złoto!

- Lubi Pan wiatr?

- Tak, ale tylko pod narty.

- Na Górze Cieni w Oberstdorfie, gdy frunął Pan po złoto, rozumiem był pod narty?

- Nie ukrywam, na Schattenbergschanze bardzo fajnie mi się latało.

- Na koncie ma Pan w tej chwili 6 medali mistrzostw świata, w tym dwa złote, jeden indywidualnie i jeden w drużynie. Który z nich jest najcenniejszy?

- Oczywiście ten z 2021 roku, z Oberstdorfu. Raz, że złoty, a dwa, że tylko mój (śmiech). Pracowałem na niego praktycznie całe życie, długo i bardzo ciężko!

- A drużynowe złoto z 2017 roku? Miało inny wymiar?

- Również miało fantastyczny smak, też było wyjątkowe. Cieszyliśmy się z niego jak szaleni. W konkursie było przecież kilka bardzo, bardzo mocnych drużyn, a do złota to my dolecieliśmy - Dawid Kubacki, Maciej Kot, Kamil Stoch i ja. Najpierw tylko się cieszyliśmy, a dopiero później sobie uświadomiliśmy, że w ten sposób przeszliśmy do historii polskich skoków narciarskich, zostaliśmy pierwszą złotą drużyną!