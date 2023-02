Piotr Żyła mistrzem świata w skokach w Planicy. - Sam nie wiem, co się stało!

Żyła poprawił w Planicy rekord mistrzostw świata

- Sam nie wiem, co się stało. Mówiłem sobie, że to mój dzień, ale po pierwszym skoku pomyślałem: "Jezus Maria, nic z tego nie będzie". A dobra, idę na drugi, ciach. Nawet nie pamiętam tego skoku - przyznał przed kamerą Eurosportu

Żyła już dwa lata temu - w Oberstdorfie - był najstarszym mistrzem świata. Teraz poprawił ten rekord, zdobył tytuł w wieku 36 lat! - W Oberstdorfie kosztowało mnie to dużo energii, a tu jeszcze chyba więcej. Miałem plan, trening na spokojne, nie tracić energii. To ma być mój dzień, w sumie zrobiłem to - dodał. - Nie wiem, czy to dziś do mnie dotrze, czy będę w stanie funkcjonować.