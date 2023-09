Piotrkowice Małe. Dyrektor szkoły zapewnia: na poniedziałek będziemy gotowi

Te zapewnienia mają związek z faktem pojawienia się głosów mówiących, że piotrkowicki zespół, w związku z prowadzonymi inwestycjami, będzie prowadził naukę w formie zdalnej.

- Chciałbym zdementować te informacje. Obie firmy, które wykonują inwestycje na terenie naszej szkoły, zobowiązały się, że 4 września będziemy mogli rozpocząć normalną, stacjonarną naukę i obie się z tych obietnic wywiązały. W tej chwili prowadzone są ostatnie prace porządkowe, aby wszystko było gotowe na przyjęcie uczniów – zapewnia dyrektor Jarosław Okrajek.

Umożliwienie nauki stacjonarnej nie oznacza, że inwestycje dobiegły końca, ale według przekazanych informacji prace, które pozostały do wykonania, nie będą kolidowały z zajęciami szkolnymi. Część z nich ma być zresztą prowadzona w godzinach popołudniowych, po zakończeniu lekcji.

Najważniejszym elementem, który pozostał jeszcze do wykonania jest budowa nowego dachu na głównym budynku dydaktycznym. Ta część zadania ma się rozpocząć w połowie września. Ponieważ jednak nowa konstrukcja ma zostać zamontowana na istniejącym poszyciu, nie powinno to zakłócić zajęć szkolnych. Drugi z elementów, który pozostał do wykonania do remont sali gimnastycznej. W tym wypadku zajęcia wychowania fizycznego mają się odbywać na obiektach zewnętrznych.