Piotrkowice Małe. Umowa podpisana, będą nowe drogi i parkingi

Przystąpienie do przebudowy oznacza, że po ponad 50 latach zniknie charakterystyczna trylinka, którą są od początku lat 70. ubiegłego wieku są wyłożone przyszkolne ciągi komunikacyjne. Choć nie całkowicie. Jeszcze przez jakiś czas będzie nią wyłożona droga wjazdowa do szkoły między drogą wojewódzką 775 (odcinek Proszowice – Słomniki), a szkolną bramą.

- Początkowo zakładaliśmy, że inwestycja będzie się składała z trzech elementów. Pierwszy to właśnie droga do szkolnej bramy, następnie od bramy do budynku szkoły. Wreszcie etap trzeci to pozostałe dróżki, parkingi i plac manewrowy obok warsztatów szkolnych. Niestety z powodu wzrostu cen zrezygnowaliśmy z pierwszego etapu – tłumaczy dyrektor zespołu Jarosław Okrajek.