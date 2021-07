Płaca minimalna 2022 netto i brutto. Rząd proponuje podwyżki. Ile dostaniemy na rękę? 27.07.21 Natalia Urzędowska

Rząd proponuje podwyżkę płacy minimalnej o 200 zł Fot. Mariusz Kapala

Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 15 czerwca, propozycje zwiększenia wysokości płacy minimalnej na 2022 rok do 3000 zł oraz stawki godzinowej do 19,60 zł. Obecnie trwają konsultacje społeczne na ten temat. Wiadomo już, że przedstawiciele związków zawodowych domagają się jeszcze większych podwyżek. A zatem jak dokładnie ma się zmienić minimalna krajowa w 2022 roku? Ile dostaniemy na rękę?