Płaca minimalna 2022 wzrośnie. O ile zwiększy się najniższa krajowa netto i brutto w przyszłym roku? [STAWKI] 16.10.21

Nowa stawka płacy minimalnej 2022

Po wielu rozmowach Rząd zdecydował się podnieść najniższą krajową. Od 1 stycznia 2022 r. pensja minimalna wzrośnie o 7,5 proc., czyli o 210 zł. Oznacza to, że będzie ona wynosić 3010 zł brutto zamiast 2800 zł. Przypomnijmy, że wcześniej proponowane 3000 zł nie zostało zaakceptowane przez pracodawców ani stronę społeczną. Według danych zmiana ta będzie dotyczyć ponad 2 mln Polaków.

Postanowiono zwiększyć także godzinową stawkę minimalną. Od przyszłego roku wyniesie ona 19,70 zł brutto, a nie 18,30 zł jak to było do tej pory. Oznacza to wzrost o 1,40 zł.

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony, zwłaszcza w czasie pandemii – wyjaśnia minister Maląg.

Jak podaje Rząd, w przyszłym roku płaca minimalna stanowić będzie 50,8 proc. prognozowanego na 2022 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.