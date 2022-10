Płaca minimalna w 2023 roku wzrośnie aż dwukrotnie. Rząd przyjął rozporządzenie. Podwyżka będzie wyższa niż zapowiadano 4.10.22

Płaca minimalna 2023 wzrośnie aż dwukrotnie

Rząd przyjął rozporządzenie dotyczące wzrostu płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej. Kwoty zwiększą się aż dwukrotnie. Choć początkowo zapowiadano, że będą one wynosić 3350 zł i 3500 zł, postanowiono je zwiększyć:

Jeśli chodzi o stawki netto, od stycznia będzie to 2709,48 zł, a od lipca 2783,86 zł. Oznacza to wzrost o 116 proc. w porównaniu do 2015 roku.