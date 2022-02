Plan budowy nowej trasy S7, a z nim sprzeciwy, protesty, interwencje. W podkrakowskich gminach boją się tzw. nowej zakopianki

Pas drogowy planowanej S7 ma mieć 80 m szerokości i po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Długość jej w zależności wariantu zaplanowano od 23 do 29 km. W każdym przewidziano tunele od 3 do 5, a najdłuższy z nim ma objąć około połowę drogi i mieć ponad 13 km.

A samorządowcy piszą petycje, protesty i interwencje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która wyjaśnia, że to wstępny etap inwestycji, a zaproponowane warianty to jedynie korytarze. Natomiast konkretny przebieg nowej drogi ma zostać wybrany po opracowaniu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.