Plastikoza

Zwierzak myli kawałeczki tworzyw sztucznych z pokarmem. Po zjedzeniu, ostre krawędzie kaleczą przewód pokarmowy i mały, ptasi żołądek. Znalezione martwe okazy mają liczne blizny wewnątrz ciała, a część ran powoduje powolny zgon.

Co gorsza, dorosłe ptaki karmią śmieciowym (dosłownie!) jedzeniem pisklaki. Na chorobę nie ma antidotum, bowiem brak sposobu na nauczenie zwierzaka jak odróżnić klasyczny, zdrowy pokarm od zabójczego zamiennika. Zaś na usunięcie miliardów ton tworzyw sztucznych z ziemskiego ekosystemu jest już niemozliwe. W łańcuchu pokarmowym krąży powszechnie mikroplastiki. Widoczne pod mikroskopem drobinki polistyrenów, PCV, polietylenu. To ostatnie stadium śmieci wyrzuconych do środowiska.

Ruchy wody, piasku i promienie słoneczne powodują destrukcję większych kawałków na drobinki. Mikroplstik produkują na potęgę pralki automatyczne. Wszak w popularnym sprzęcie AGD, bez którego nikt nie wyobraża sobie życia, codziennie pierzemy miliardy sztuk odzieży. W większości z tworzyw sztucznych. I produkujemy niepoliczalne ilości mikrowłókien. Plastik w niewidocznej postaci znajdowany jest w tkankach roślin, zwierząt i ludzi. Krąży w wodzie i powietrzu. Plastikozy już nie unikniemy.