Plebiscyt. Wspaniała dwunastka walczy o tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. Zapraszamy Czytelników do oddania głosu Zbigniew Bartuś

Do 18 października sympatycy, klienci i wszyscy wspierający oraz chcący wspierać działalność jakże ważnych w naszym regionie przedsiębiorstw społecznych mogą oddać głos na swych ulubieńców w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Do jedenastej już edycji wpłynęło aż 81 zgłoszeń, kapituła wyłoniła z nich wspaniałą dwunastkę finalistów: osiem firm społecznych i czwórkę debiutantów (szerzej piszemy o nich poniżej), którzy powalczą teraz o prestiżowe tytuły oraz nagrody finansowe. Równocześnie właśnie na tę dwunastkę można głosować za pośrednictwem strony internetowej: www.mlps-glosowanie.pl. Wynik plebiscytu zdecyduje, kto otrzyma zaszczytną Nagrodę Publiczności. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Czytelników do oddawania głosów!