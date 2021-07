„Płuca” krakowskiej elektrociepłowni są zdrowe. Instalacja mokrego odsiarczania spalin chroni powietrze nad Małopolską Marek Długopolski

Instalacja mokrego odsiarczania spalin (IMOS), to jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze, urządzenie w krakowskiej elektrociepłowni. To ono wychwytuje szkodliwe substancje, które wraz ze spalinami chcą przedostać się do atmosfery. Aby jednak instalacja mogą skutecznie działać, co jakiś czas, musi przejść badania. I tak było również w tym roku. - Za nami coroczny przegląd instalacji – informuje PGE Energia Ciepła.