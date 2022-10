PlusLiga siatkarzy. Barkom Każany Lwów na inaugurację sezonu przegrał z Treflem Gdańsk

Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów 3:0 (25:18, 25:21, 25:17)

Trefl: Kampa, Bołądź, Martinez Franchi, Niemiec, Urbanowicz, Orczyk, Perry (libero) oraz Wlazły, Sawicki, Droszyński.

Barkom Każany: Yenipazar, Tupczij, Kvalen, Szewczenko, Szczurow, Smoliar, Żukow (libero) oraz Mazenko, Firkal, Kanajew (libero).

Debiut ukraińskiego zespołu, który w tym sezonie rywali podejmować będzie w hali Suche Stawy w Nowej Hucie, był dość bolesny. Trefl nie potraktował ulgowo beniaminka - szybko, w trzech setach, rozstrzygnął mecz na swoją korzyść. A patrząc na przebieg tego starcia, sukces gdańszczan w zasadzie nie był zagrożony.

W pierwszym secie kluczowa okazała się seria gospodarzy od 5:6 do 10:6, po której już nie dali się dognić (cień szansy gości był po ich zrywie, po którym wynik brzmiał 16:14); ostatecznie zwyciężyli do 18. Druga partia długo było wyrównana, początkowo nawet częściej prowadzili przyjezdni. Ostatni remis to 15:15, następnie 5 punktów z rzędu zdobył Trefl, a tak wypracowanej przewagi w końcówce już nie roztrwonił.