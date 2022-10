PlusLiga siatkarzy. Barkom Każany Lwów przegrał z Projektem Warszawa, ale zdobył pierwszy punkt

Projekt Warszawa - Barkom Każany Lwów 3:2 (17:25, 23:25, 25:20, 25:20, 15:3)

W drugim secie wynik długo oscylował wokół remisu, częściej na prowadzeniu byli lwowianie. Potrafili odskoczyć: 15:18 po ataku Wasyla Tupczija, 16:20 po błędzie na siatce Jana Firleja. Wtedy czas wziął trener Projektu, a po powrocie na parkiet jego podopieczni zdobyli 3 punkty z rzędu i wróciły duże emocje. W końcówce kluczowa była wymiana, którą - w trudnej sytuacji - skończył Oleksandr Szewczeneko, wynik brzmiał 20:23. Perwszego setbola goście zmarnowali. Zwycięstwo w tej partii po chwili dała im zepsuta przez Piotra Nowakowskiego zagrywka. A to oznaczało, że „Nietoperze” zdobyły pierwszy punkt w lidze!

Faworyzowali gospodarze długo nie mogli złapać swojego rytmu, skuteczniej grali przyjezdni. W I secie przy stanie 9:12 miejscowi wzięli czas; po chwili po efektownym bloku na Lucasie Weberze było 12:16. To nie pomogło, a od 17:22 (drugi czas) warszawianie zupełnie się pogubili. Ostatni punkt zdobył Artem Smoliar, który na środku zbił przechodzącą piłkę.

Barkom Każany nie wykorzystał szansy na zwycięstwo

Ukraiński zespół mógł nawet wygrać mecz, ale nie wykorzystał szansy. Warszawianie w kolejnej odsłonie zagrali dużo lepiej. Sprawiali większe problemy zagrywką, co przełożyło się także na spadek skuteczności w ataku gości (wcześniej była na poziomie 65 procent). Miejscowi prowadzili 8:3, potem nawet powiększyli przewagę do 8 „oczek” - 20:12. Od tego momentu lwowianie zdobyli 5 punktów z rzędu i wrócili do gry! Na więcej jednak gospodarze im nie pozwolili.