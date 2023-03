PlusLiga siatkarzy. Barkom Każany Lwów wygrał z LUK Lublin i przełamał złą passę

Barkom Każany Lwów - LUK Lublin (25:22, 25:21, 25:20)

Barkom Każany: Yenipazaar, Tupczij, Firkal, Kvalen, Smoliar, Szczurow, Kanajew (libero) oraz Hołowen, Kuczer.

LUK: Komenda, Romać, Szerszeń, Stajer, Włodarczyk, Nowakowski, Gregorowicz (libero) oraz Wachnik, Malinowski, Jóźwik, Tavares,

Ukraiński beniaminek ostatnio spisywał się poniżej oczekiwań, przegrał pięć poprzednich spotkań, nie zdobył w nich nawet jednego seta. Tę drugą złą passę w poniedziałkowy wieczór (13 marca) przerwał już pierwszej partii, a ostatecznie odniósł także zwycięstwo meczowe.

Inauguracyjny set długo był wyrównany. Miejscowi z 7:10 doprowadzili do 11:10 i był to punkt zwrotny, bo później to oni mieli inicjatywę (ostatni remis to 13:13). W końcówce niemal roztrwonili przewagę (20:16, 21:20), ale ostatecznie wygrali do 22. W kluczowym momencie ataki kończył as atutowy - Wasyl Tupczij.

Następna partia była dość podobna. W drugiej połowie lwowianie znów odskoczyli (od 14:14 do 17:14) i choć rywale zbliżali się kilkakrotnie na punkt, to remisu już nie było.