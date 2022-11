PlusLiga siatkarzy. Barkom Każany Lwów z pierwszym zwycięstwem! Pokonał Skrę Bełchatów w hali Suche Stawy. Zobaczcie zdjęcia

Barkom Każany Lwów - PGE Skra Bełchatów 3:2 (22:25, 25:23, 25:23, 16:25, 15:13)

Zacięta walka Barkomu Każany i Skry w trzech setach

W pierwszym secie Skra wykorzystywała dobre przyjęcie i skuteczność gry na środku siatki. Częściej prowadziła (16;20, 19:23), ale w końcówce nie uniknęła nerwów. Po dwóch kolejnych blokach gospodarzy różnica stopniała do punktu (22:23). W decydującym momencie faworyt jednak opanował sytuację i wygrał.

W drugiej osłonie bełchatowianie też odskoczyli (9:12), ale tym razem przebieg późniejszej gry był inny. Wkrótce miejscowi doprowadzili do wyrównania (15:15), a potem drużyny wymieniały ciosy. W samej końcówce gospodarze uciekali na „oczko”, po chwili był remis. Przełom nastąpił przy stanie 23:22. Artem Smoliar zaserwował między dwóch rywali tak, że sobie przeszkodzili w odbiorze; dystans wzrósł do 2 punktów, a do tego „Nietoperze” miały setbola. Pierwszego goście obronili, po chwilę partię skutecznym atakiem skończył Wasyl Tupczij.