PlusLiga siatkarzy. Barkom Każany Lwów zadebiutował przed krakowską publicznością. Przegrał z Asseco Resovią [ZDJĘCIA]

Barkom Każany Lwów - Asseco Resovia 0:3 (23:25 21, 22:25, 13:25)

Barkom Każany: Yenipazar, Tupczij, Kvalen, Szewczenko, Szczurow, Smoliar, Kamajew (libero) oraz Hołowen, Tewkun, Mazenko, Firkal.

Asseco Resovia: Drzyzga, Muzaj, Kochanowski, Cebulj, Kochanowski, Kozamernik, Zatorski (libero) oraz Bucki, Kędzierski, Rossard, Mordyl.

Pierwsze spotkanie w hali Suche Stawy, gdzie rywali podejmują ukraińskie „Nietoperze”, cieszyło się dużym zainteresowaniem, sprzedały się wszystkie bilety. Organizatorzy dzień przed meczem zdecydowali się dostawić trybunkę za linią końcową, aby znaleźć miejsce dla tych, którzy późno zdecydowali się obejrzenie tego starcia. Przypomnijmy, że na męską siatkówkę w ekstraklasowym wydanie w Nowej Hucie trzeba było czekać 30 lat. Ostatnio, w tej samej hali, występował wtedy Hutnik Kraków.

Początek środowego spotkania należał do gospodarzy, prowadzili 6:4, 9:6. Jednak wkrótce był remis, po długiej wymianie Torey DeFalco atakiem z drugiej linii doprowadził do wyrównania 10:10. A po asie serwisowym Jakuba Kochanowskiego było 11:12. Wynik przez chwilę oscylował wokół remisu. Gdy goście po raz pierwszy odskoczyli na 2 „oczka”, trener gospodarzy Ugis Krastins poprosił o przerwę. „Nietoperze” walczyły, ale wkrótce Resovia powiększyła przewagę. Przy 16:20 szkoleniowiec lwowian wziął drugi czas. Wkrótce różnica zmniejszyła się do punktu (20:21), a po chwili był remis (22:22) i to przyjezdni poprosili o przerwę.