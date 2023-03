PlusLiga siatkarzy. Barkom Każany Lwów zakończył sezon wygraną z BBTS Bielsko-Biała

Barkom Każany Lwów - BBTS Bielsko-Biała 3:1 (15:25, 25:18, 25:18, 25:18)

Barkom Każany: Yenpizar, Tupczij, Kvalen, Kuczer, Szczurow, Smoliar, Kanajew (libero) oraz Szewczenko, Hołowen, Mazenko.

BBTS: Dosanjh, Hanes, Woch, Siek, Cupković, Formela, Teklak (libero) oraz Fijałek (libero), Zawalski, Gik, Sinoski, Darlaczi.

"Nietoperze" były faworytem tego starcia, ostatni w tabeli BBTS nie przełamał złej passy i po porażce musi pogodzić się ze spadkiem z elity. Barkom Każany na razie w stawce 16 zespołów jest 13. (30 pkt), może go jeszcze wyprzedzić Cuprum Lin (26 pkt, o 2 mniej rozegrane mecze).

Pierwszą partię nadspodziewanie gładko wygrali goście, do 15. W trzech kolejnych to gospodarze dominowali. W każdej z partii uzyskiwali dość szybko kilka punktów przewagi i kontrolowali przebieg wydarzeń na parkiecie (w trzeciej części goście zbliżyli się na 12:11, ale do remisu nie doprowadzili).