PlusLiga siatkarzy. Znów tie-break w meczu Barkomu Każany Lwów. W Lublinie lepszy był LUK

LUK Lublin - Barkom Każany Lwów 3:2 (25:22, 24:26, 25:19, 24:26, 15:10)

LUK: Komenda 3, Romać 15, Szerszeń 19, Nowakowski 4, Jendryk 7, Włodarczyk 23, Gregorowicz (libero), Watten (libero), Stajer.

Barkom Każany: Yenipazar 5, Tupczij 11, Szczurow 12, Kvalen 13, Firkal 21, Smoliar 7, Kanajew (libero) oraz Hołowen 2, Tewkun 10, Szewczenko 1.

Wynik tego meczu można uznać za „spodziewany”. Dla Barkomu Każany to już siódmy tie-break w sezonie (!), z tym, że tylko raz udało im się wygrać taką batalię. Niemniej drużyna beniaminka na swojego konta dopisała kolejny punkcik. Ma ich 11 i zajmuje 14. miejsce w tabeli (trzecie od końca), nad ostatnim BBTS-em Bielsko-Biała ma aż 9 „oczek” przewagi. Z kolei do 10. lokaty traci tylko 3 pkt.

Tym razem nieco gorszy występ zanotował as „Nietoperzy” Wasyl Tupczij, ale koledzy godnie go zastąpili. Goście w I secie gonili rywali, z kilku punktów zmniejszyli stratę do jednego (23:22), ale ostatecznie przegrali.