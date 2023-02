Pływak Michał Piela powalczy o mistrzostwa świata i igrzyska w Paryżu. Sukcesy odnosi dzięki wytrwałości swojej i rodziców

Talentu mało, determinacji - dużo

Styczność z basenem zawodnik Unii Oświęcim (wcześniej UKS Ósemka Oświęcim) miał już jako małe dziecko. Na pływalnię zabierał go ojciec, choć on sam wybierał raczej saunę.

- Już chyba od pierwszego roku chodził ze mną na basen, wody nigdy się nie bał. Wszystkie kałuży wokół domu były jego, tam uczył się pływać (śmiech). Można było poznać, że woda była jego pasją - mówi tata Radosław. - Był bardzo ruchliwym dzieckiem, żywiołowym. Trzeba go było najpierw trochę "pogonić", żeby się zmęczył i wieczorem zasnął. To był dobry pomysł, aby wysłać go do klasy sportowej, bo ze snem już nie było problemu. Po treningach sam szedł spać po dobranocce.

Michał próbował też piłki nożnej, ale ostatecznie postawił na sport wodny. - Poważniejsze treningi zaczęły się w szkole podstawowej, w "8" w Oświęcimiu. Nie było oporów przed klasą pływacką, raczej radość i ciekawość.