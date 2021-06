Po 30 latach Arigo Sacchi dzieli się swoimi sekretami o AC Milan [SPORTOWA PÓŁKA]

Pucharowa droga zespołu AC Milan w sezonie 1988/1989, wiodąca do triumfu w Pucharze Europy, długo nie wyglądała imponująco. Można wręcz powiedzieć, że - jeśli nie liczyć rozbicia sofijskiej Witoszy w pierwszej rundzie - pozostałe mecze aż do półfinału były dla piłkarzy Arrigo Sacchiego drogą przez mękę. Remisy, jednobramkowe, z mozołem wywalczone zwycięstwa, a nawet awans po rzutach karnych... Pierwszy półfinał, 1:1 z Realem Madryt, też nie zapowiadał, że mamy do czynienia z przełomem.

A potem nastąpiło bum - w rewanżu z Królewskimi, a następnie w finale ze Steauą Bukareszt (w jej składzie był późniejszy trener Wisły Dan Petrescu) mediolańczycy zdobyli dziewięć goli i nie stracili żadnego. Rok później była zaś obrona trofeum po finale z Benfiką Lizbona. Tak oto narodzili się Nieśmiertelni - zespół, który przeszedł do historii futbolu jako jeden z najwybitniejszych.