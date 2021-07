Największą estymą cieszą się borowiki i rydze, niekiedy tylko detronizowane przez lokalne wysypy mniej znanych gatunków. Gorzej bywa ze znajomością grzybów niejadalnych czy wyglądających dziwnie. Niewielu zbieraczy słyszało też o chronionych czy bardzo rzadkich gatunkach grzybów zamieszczonych w Czerwonych Księgach.

Do takich należy szyszkowiec łuskowaty. Nazwa wyjątkowo dobrze oddaje wygląd. Kapelusz grzyba przypomina skrzyżowanie sosnowej szyszki z ptasim skrzydłem. Cały owocnik wygląda jak ubrudzony sadzą, a dotknięty palcem dodatkowo czernieje. Co ciekawsze, na spodzie ma charakterystyczną gąbkę, co świadczy o bliskim pokrewieństwie z poszukiwanymi prawdziwkami. Rośnie przez cały sezon grzybowy we wszystkich lasach głównie pod bukami, jodłami i świerkami.

O spotkanie z szyszkowcem niełatwo. Ale pewnie ktoś zapyta: po cóż chronić niejadalne grzyby? Wiele z nich zawiera bezcenne substancje lecznicze. Nowe generacje antybiotyków czy substancji przeciwrakowych. Choćby purchawica olbrzymia, która - choć chroniona prawem - bywa zrywana i pokazywana w mediach. Co kryje w sobie szyszkowiec? Nie mam pojęcia. Może ktoś, kiedyś znajdzie w nim cudowny lek na słynnego wirusa…