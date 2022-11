Po porażce z Katarem prześmiewczo bił brawo sędziom. Tak jak cała polska drużyna...

Jaką pan miał wiedzę na temat Kataru przed mistrzostwami świata szczypiornistów?

Rafał Markowski: Taką, że na pewno jest to bogaty kraj, który ma praktycznie jedno miasto - Dauhę, rozwijające się w szybkim tempie, dużym nakładem finansowym. Czynnik ludzki też tu jest ważny. Na miejscu potwierdziło się, że zatrudnieni migranci są mało szanowani. Ten kraj cały czas szuka alternatyw poza tym z czego słynie, czyli złożami gazu. Stawia na sport i turystykę. To wszystko się potwierdziło. Zobaczyliśmy piękne hale, tor formuły 1 Losail Circiut. Spodziewam się, że Katar teraz jeszcze bardziej się rozwinął. Kilka lat temu to był dopiero początek gospodarczego boomu. Sport w wielkim wydaniu w Katarze zaczął się od piłki ręcznej, potem nadszedł czas na tenis. Kulminacją jest piłkarski mundial.

Mieliście czas, aby wyjść na miasto z hotelu? Co was szczególnie zaciekawiło?

Trudno było dostać się do najbliższego centrum handlowego, gdyż tam nie było... chodników. Ze względu na wysokie temperatury mało kto wychodzi na spacer, a dodatkowo w City - bogatej części miasta - niemal każdy dysponuje samochodem. W jednym centrum handlowym było... lodowisko do gry w hokeja, a w innym kanał przypominający wenecki, po którym można było się przemieszczać gondolami.