Po Skawinie kursuje nowy autobus miejski. Ma być odporny na utrudnienia komunikacyjne

Jak nam powiedział burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko, idea uruchomienia autobusu miejskiego do najbardziej uczęszczanych miejsc w mieście, pojawiła się przed laty. Zapotrzebowanie na taką linię wyrażali mieszkańcy w swoich wnioskach. Jak poinformował Marcin Kozielski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Skawina - uruchomienie linii poprzedziły konsultacje społeczne. Po nich samorządowcy skawińscy postanowili realizować linię, gdy znaleźli możliwości jej finansowania z pilotażowego projektu Interreg CE 1100 Low Carb prowadzonego od grudnia 2019 do lipca 2020 roku.

Wtedy uruchomiony autobus linii 773 cieszył się ogromnym zainteresowaniem, ale trzeba zaznaczyć, że był dla mieszkańców bezpłatny. Jego kursy w całości pokrywały fundusze unijne. Autobus jeździł przez miasto i zatrzymywał się przy szkołach, kościele, dworcu, basenie, rynku, parku, ośrodku zdrowia, bo do tych miejsc najczęściej jeździli nasi mieszkańcy. Po zakończeniu projektu unijnego skawinianie nadal oczekiwali autobusu, który realizowałby takie kursy. Dlatego uruchomiliśmy tę nową linię MPK nr 233. Jeździ właściwie po trasie tamtego autobusu, a dodatkowym przystankiem i, co za tym idzie, atutem kursów jest zajazd autobusu do dworca i biblioteki, czyli do skawińskiego centrum przesiadkowego - mówi burmistrz Norbert Rzepisko.