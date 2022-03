Pociągiem z Olkusza do Krakowa. "Gwarek Olkuski”, „Francesco Nullo”, „Jurajski” i „Rabsztyn” wyjadą na tory 14 marca

Dotychczas niewykorzystywana linia kolejowa nr 156, która przebiega między stacją Bukowno i Jaworzno-Szczakowa, została wykorzystana, by stworzyć alternatywne połączenie kolejowe pomiędzy Olkuszem a stolicą Małopolski. Czas przejazdu na tej trasie wyniesie około 65 minut, a pociąg pokona 75 kilometrów.

- Przywracamy pewną możliwość, która od dawna była potrzebna. Środek transportu, jakim jest pociąg, to nie tylko rozwiązanie bardziej ekologiczne, ale także pewna stałość w czasie przejazdu czy możliwość bezpośredniego dotarcia do centrum Krakowa. To także stosunkowo niskie koszty dla podróżnych