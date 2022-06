Pocisk przeciwlotniczy z II wojny światowej w centrum Wieliczki. Ewakuowano 450 osób

Do zdarzenia doszło 3 czerwca około południa. Odkryty przypadkiem pocisk przeciwlotniczy miał ok. 80 cm długości i ważył ok. 50 kg.

- Na miejsce zadysponowano funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego, Rewiru Dzielnicowych oraz Wydziału Kryminalnego. Policjanci wraz z strażnikami miejskimi oraz strażakami PSP w Wieliczce, ewakuowali z pobliskich budynków ok. 450 osób. Miejsce gdzie znaleziono pocisk, do czasu przyjazdu patrolu saperskiego, zostało zabezpieczone przez wielickich funkcjonariuszy. Niewybuch został zabrany przez krakowskich saperów, którzy zneutralizują go na poligonie. Działania przy ul. Szpunara trwały około dwóch godzin – podaje Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce.

To kolejne tego typu odkrycie w powiecie wielickim w ostatnim czasie. Pod koniec marca 2022 niewybuchy – mocno skorodowane pociski z lat 1939-1945 - znaleziono w lesie w Chorągwicy w gminie Wieliczka oraz na prywatnej działce w Cichawie w gminie Gdów.