Pod kołdrą schował się przed policją. Drugi uciekał po domu i groził oblaniem kwasem. Poszukiwani spod Krakowa chcieli uniknąć więzienia

Uciekał po domu przed policjantami

- Na miejscu, kryminalni zauważyli wyglądającego przez okno poszukiwanego, więc się przedstawili, podali powód wizyty i polecili, aby otworzył bramę wjazdową. 60-latek jednak nie zastosował się do wydawanych przez policjantów poleceń, był w stosunku do nich wulgarny, wyzywał ich i im groził - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Do zatrzymania jednego z poszukiwanych doszło 24 kwietnia 2023 r. Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie najpierw rozpoznali sprawę, zebrali informacji o poszukiwanym 60-latku i pojechali pod wytypowany adres w gminie Krzeszowice. Tam aktualnie miał przebywać poszukiwany do odsiadki ponad 8 miesięcy pozbawienia wolności na podstawie listu gończego i dwóch zarządzeń. Miał na sumieniu czynną napaść na funkcjonariusza oraz znieważenie policjantów.

Policjanci wezwali wsparcie patrolu umundurowanego i funkcjonariuszy kryminalnych.

- Po ich przybyciu policjanci weszli na teren posesji i podzielili się na dwie załogi. Jedna otoczyła dom celem zapobieżenia ewentualnej ucieczce poszukiwanego, a druga, z uwagi na wciąż ignorowane polecenia otwarcia drzwi, weszła do budynku siłowo. Poszukiwany wciąż nie dawał za wygraną, uciekał policjantom po całym domu, a gdy zamknął się na klucz na piętrze budynku, to groził policjantom, że gdy tylko tam wejdą to obleje ich kwasem - relacjonuje rzeczniczka policji.

Policjanci musieli wyważyć kolejne drzwi. Weszli do pomieszczenia, w którym 60-latek wylał w kierunku policjantów nieznaną ciecz. Mundurowi w porę się odsunęli. Potem okazało się, że nie był to kwas, tylko woda. Jak zaznaczali policjanci - mężczyzna, wciąż był bardzo agresywny, wulgarny i stawiał opór. Jednak kryminalni szybko go obezwładnili, założyli mu kajdanki na ręce trzymane z tyłu, po czym przewieźli zatrzymanego do komisariatu.