Podaruj rzeczom drugie życie! Wielka weekendowa wymiana odzieży, książek, zabawek PSZ

W Krakowie można wymienić się używaną odzieżą, a także zabawkami czy książkami. 123RF

Szafa pęka w szwach od kolejnych ubrań, nieużywane już zabawki trafiły do pudła i tylko zajmują miejsce na strychu, a dawno przeczytane książki pokrył kurz… Nie wiesz, co z tym zrobić? To proste: podaruj niepotrzebnym rzeczom drugie życie! 18 i 19 lutego 2022 r. w krakowskiej Galerii Bronowice odbędzie się akcja „Wymień lub podaruj”, podczas której nowych właścicieli znajdą ubrania, książki, zabawki i rośliny.