Podkrakowskie dolinki w kolorach jesieni. Drzewa gubiące liście, zasypane alejki zachęcają do spacerów Barbara Ciryt

Gdzie podziwiać Barwy jesieni? Najlepiej w podkrakowskich dolinkach. Na szlakach spacerowych jest mnóstwo szeleszczących liści. A drzewa są "przebrane" we wszystkie kolory natury. Parki w podkrakowskich gminach zachęcają do jesiennej wyprawy. Można podziwiać mieniące się w słońcu liście i odbijające się w potokach drzewa, które zmieniają swoją szatę. Urocze trasy turystyczne pozwalają na obserwowanie przyrody i najpiękniejszych podkrakowskich zabytków. Takie można znaleźć we wszystkich podkrakowskich gminach. Zobaczcie jak pięknie jest jesienią pod Krakowem.