Podwójne strażackie święto. Odznaczenia, awanse i nowa jednostka w KSRG

Do zadań strażaków, o czym mówił podczas uroczystości komendant powiatowy PSP w Myślenicach st. bryg. Sławomir Kaganek coraz częściej, obok gaszenia pożarów i likwidacji tzw. miejscowych zagrożeń, są szeroko pojęte działania humanitarne. Takie strażacy podejmowali w czasie pandemii, a po wybuchu wojny na Ukrainie wspierając uchodźców.

Tylko w ubiegłym roku strażacy wyjeżdżali do prawie 400 pożarów i nieco ponad 1000 miejscowych zagrożeń.

88 razy mieli do czynienia z alarmami fałszywymi.

Najwięcej razy interweniowała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza KP PSP, ale niemal tyle samo razy wyjeżdżały do zdarzeń jednostki OSP należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na trzecim miejscu, jeśli chodzi o udział w zdarzeniach ratowniczych, były jednostki OSP nie należące do KSRG.

Grono jednostek włączonych do tego systemu powiększyła właśnie teraz, od maja br., OSP Skomielna Biała.

Tego, że mieli takie aspiracje i że udało im się dołączyć do tego grona gratulował druhom z OSP Skomielna Biała st. bryg. Mariusz Łaciak, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Dodał on też, że teraz jednostka ta może zabezpieczać oddany do użytku w ubiegłym roku tunel pod Luboniem Małym w ciągu drogi S7. Jeden z portali tunelu (poludniowy) znajduje się właśnie w Skomielnej Białej.