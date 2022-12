Podwyżka stawek podatków od nieruchomości w gminie Wieliczka. Opłaty wzrosną „po równo”

Wszystkie stawki podatków od nieruchomości w gminie Wieliczka wzrosną o ten sam wskaźnik, wynikający jak wyjaśniono podczas sesji – z rosnących cen oraz inflacji.

Przykładowo opłata od budynków mieszkalnych zwiększy się od stycznia 2023 roku do 0,91 zł za mkw. (z 0,81 zł), a podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – do 25,56 zł za mkw. powierzchni użytkowej (do tej pory – 22,86 zł za mkw.). Z kolei podatek od gruntów zajętych pod działalność gospodarczą podniesiono do 1,07 zł za mkw. (z 0,95 zł za mkw.).

Podczas sesji dyskusję wywołała podwyżka podatku od budynków pozostałych lub ich części – do 6,14 zł za mkw. (do tej pory – 5,49 zł/mkw.).

Radna Małgorzata Przetaczek pytała, czy stawkę można pozostawić na dotychczasowym poziomie, bo na terenach wiejskich już teraz dochodzi do sytuacji, że ludzie płacą wyższe kwoty „w podatkach” od budynków gospodarczych, niż mieszkalnych. O to, by w tym przypadku nie podnosić stawki apelował także radny Paweł Krysa.