Podziwiam bociany. Ledwo wiążą koniec z końcem

Za wiarę, prawo i naród. 230. rocznicę Konstytucji 3 maja Narodowy Bank Polski uczcił złotą i srebrną monetą

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja, uchwalona w 1791 r., była pierwszą w Europie, a drugą na świecie spisaną konstytucją. Choć Konstytucję 3 maja, bo tak częściej jest zwana, przyjęto fortelem „W szczerej chęci ratunku ojczyzny…”, to na tle ówczesnego świata stanowiła akt niezwykły i bardzo nowoczesny. I ten doniosły moment w naszych dziejach przypomina Narodowy Bank Polski, wprowadzając 28 kwietnia do obiegu złotą monetę o nominale 100 zł oraz srebrną o nominale 50 zł. Monety te to także niezwykła kolekcjonerska gratka.