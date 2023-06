Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 22.06.2023

Pogoda długoterminowa na lato. Czerwiec z burzami, gradem i upałami

Temperatura w całym kraju w czerwcu ma być powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Oznacza to ponad 30-stopniowe upały.

Pogoda na lipiec 2023. Wysokie temperatury i brak opadów

Jak wyliczyli meteorolodzy IMGW, w lipcu 2023 średnia temperatura w całym kraju ma przekraczać średnią wieloletnią. Będzie to kolejny miesiąc z wielodniowymi upałami. Ponadto miesięczna suma opadów niemal w całym kraju (z wyjątkiem północy) powinna zawrzeć się poniżej normy. Taka pogoda będzie sprzyjać suszom oraz obniżeniem poziomu wód w rzekach czy jeziorach.

Sierpień nie przyniesie poprawy. W całym kraju 30-stopniowe upały

Sierpień również nie napawa optymizmem. Jest to kolejny miesiąc, w którym średnia temperatura utrzyma się powyżej normy i przekraczać będzie 30 stopni Celsjusza w cieniu. Na szczęście opady mają powrócić do normy. Taka sytuacja ponownie może stworzyć korzystne warunki do pojawiania się nagłych nawałnic.

Przez całe wakacje w Polsce temperatura utrzymywać się będzie powyżej 30-stopni Celsjusza IMGW

Jak w rozmowie z Radiem Eska przekazał rzecznik IMGW, Grzegorz Walijewski – w tamtym roku w Niemczech czy Wielkiej Brytanii zanotowano wartości przekraczające 40 stopni Celsjusza i takie wartości będą też notowane w Polsce. Klimatolodzy mówią, że nie zastanawiają się, czy będzie taka wartość, tylko... kiedy. Najprawdopodobniej w przeciągu 10 lat taka wartość będzie notowana przynajmniej dwa razy na terenie naszego kraju.